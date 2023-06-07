Намек на GGG. WBC отметил нокаут небитого казахстанца

Всемирный боксерский совет (WBC) показал видео с нокаутом в исполнении казахстанца Мейирима Нурсултанова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом поединке Нурсултанов одержал победу над японцем Кадзуто Такесако. Бой прошел в апреле в Инчхоне (Южная Корея).

"Напоминает ли вам кого-то Мейирим Нурсултанов? Подсказки: 160 фунтов. Непобежденный", - намекает WBC в своем Instagram под видео, которое сопровождается композицией Seven Nation Army. Под нее на свои бои выходит Геннадий Головкин.

По итогам боя с японцем казахстанский средневес защитил свой пояс WBO International. Нурсултанов занес в свой актив 19-ю победу в 19 боях на профи-ринге,