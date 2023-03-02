"Наказываем тех, кто наглеет". "Казахский король" устроил потасовку с таджикским бойцом ММА

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Сегодня 15:57
©instagram.com/viktor.boxerkz/

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (13-2, 5 КО) опубликовал видео потасовки с таджикистанским MMA-бойцом Камариддином Хасановым (Камилом Карате), которая произошла на пресс-конференции Nomad Fighting Championship, сообщают Vesti.kz.

В ходе мероприятия Карате усомнился в профессионализме Коточигова и обозвал его "рыжей кошкой", после чего бойцы накинулись друг на друга и начали выяснять отношения. Затем их разняли.

"Мы, казахстанцы, - дружелюбный и гостеприимный народ. Уважение у нас в крови. Но если если кто-то начинает наглеть и грубить, мы и своих наказываем, чтобы воспитать. Камил, теперь не спрыгивай и выйди на бой. Я тебя научу хорошим манерам. Не путай рыжую кошку со львом", - заявил Коточигов.

Напомним, в минувшие выходные Коточигов по прозвищу "Казахский король" выступил в рамках вечера бокса в Ташкенте, где он победил местного боксера Сардора Музаффарова.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан MMA

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