"Начинал с самых низов". Головкин рассказал о роли близких людей, отличии от других и наивысшем достижении

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором рассказал, кто помог в его спортивной карьере достичь нынешних высот.



"Я думаю, те люди, которые меня вдохновляли, это в первую очередь моя семья. Это мой отец, это мой старший брат. Это те люди, которые научили меня достигать поставленных целей. Как получать образование, что надо ежедневно развиваться, не стоять на месте. Это традиции, это воспитание, это уважение к другим людям. То есть для меня эти люди многое значат.



- Что меня отличает от других? Многие вещи. Я считаю, что это детали. Многие называют это мелочью, но я скажу, что на мелочах все и строится. Если я стал заметным, то это благодаря моему отношению к мелочам и деталям, которым я уделяю очень много времени.



- Наивысшее достижение? Наверное, это все-таки баланс - совместить обычную жизнь с профессиональной деятельностью. И быть честным с самим собой и перед своей семьей. То есть быть настоящим перед семьей. Этот баланс для меня очень важен.



Начинал с самых низов и достиг, можно сказать, больших достижений. Благодарность тем людям, кто в меня верит, кто меня поддерживает, кто идет со мной на протяжении всей моей спортивной карьеры. Это моя семья, это моя команда.



Да, для меня важно вдохновлять других людей, других спортсменов, других болельщиков, да и просто простых людей, чтобы становились лучшими, вели здоровый образ жизни, были примером своим семьям, своим друзьям, своим близким", - сказал он.



Головкин вернется на ринг 18 декабря - во Флориде сразится со своим обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу, 19-го числа. Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титулов.