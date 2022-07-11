В сети появилась пародия на злость Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) к Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В видеоряд с забавной озвучкой вошли фрагменты пресс-конференций и дуэлей взглядов в преддверии трилогии между двумя боксерами.

Напомним, их третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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