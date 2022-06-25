"Мы знаем, что произошло внутри команды". "Канело" - о поражении от Бивола

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес заявил, что знает, почему устал в бою против россиянина Дмитрия Бивола, но предпочитает молчать об этом, сообщает Fightnews.info.

8 мая "Канело" проиграл Биволу единогласным решением судей.

"Я не желаю затрагивать тему своей усталости во второй половине боя с Биволом или много говорить об этом, потому что не хочу никаких оправданий. Но как команда мы знаем, что произошло внутри, почему я устал. Если вы посмотрите первые пять раундов, я побеждал его, но затем начал уставать. Много чего произошло, но, опять же, никаких оправданий.

Я проиграл и воспринимаю это как свое поражение. Мое время придет, я снова получу возможность, и все будет совершенно по-другому. Но я просто не хочу говорить о том, что произошло. Если что-то случилось, то так должно было произойти. Я проиграл и принял поражение. Мы должны принимать все таким, как есть", - сказал Альварес во время пресс-конференции, посвященной трилогии с Геннадием Головкиным.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. В ходе пресс-конференции "Канело" обвинил GGG в двуличии и оскорбил его, казахстанец ответил на этот выпад.

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