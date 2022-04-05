"Мы сотворим историю". Алимханулы сделал громкое заявление на бой за титул WBO

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) сделал громкое заявление перед боем за вакантный титул "временного" чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Приступили к тренировкам, повышающим силу, выносливость и скорость. На следующей неделе - спарринги. Мы должны быть готовы к рингу на 100 процентов. Есть прекрасная возможность показать миру казахский стиль. Мы сотворим историю!" - говорится в сообщении команды Алимханулы в Facebook.

Напомним, соперником казахстанца будет британец Дэнни Дигнум (14-0-1, 8 КО). Поединок состоится 21 мая в США.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?