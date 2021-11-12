"Мурата не пользуется популярностью, но..". В США предрекли зрелищное шоу в бою Головкина за три титула

Редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри поделился с корреспондентом Vesti.kz своими ожиданиями от предстоящего объединительного боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

О поединке, запланированном на 29 декабря в Токио (Япония), GGG официально сообщил на своем аккаунте в Instagram.

"Это будет хороший бой. Мурата не пользуется особой популярностью в мире. Однако это несправедливо. Он победитель Олимпийских игр и закрыл оба своих профессиональных поражений. Он устроит Головкину настоящий бой.

Очень сложно предсказать, как боксеры будут вести себя на ринге. Мы не видели их больше года. Многое будет зависеть от их подготовки. Однако и Головкин, и Мурата - профессионалы. Они покажут себя в лучшем виде. Я уверен, что немало людей ждут этого противостояния. Думаю, что будет зрелищно", - отметил МакКаферри.

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Между тем Головкин выразил свое нетерпение в преддверии поединка, а его соперник уважительно отозвался о GGG, признав это событие важнейшим в карьере.