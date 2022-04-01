"Мощь ударов и не только". Топ-10 нокаутов от Геннадия Головкина

©Vesti.kz, Турар Казангапов
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Сегодня 09:35

Чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) встретится в Японии с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 KO), а FightSpace выложил подборку сокрушительных нокаутов казахстанца.

Объединительный поединок пройдет 9 апреля: Головкин прибыл в Японию и высказался о несостоявшихся соперниках.

"Геннадий Головкин является одним из самых жестких панчеров современности, и за годы карьеры в его коллекции набралось немало красивых нокаутов", - говорится в подписи к видео.

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