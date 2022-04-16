"Молот снова бьет". В Великобритании отреагировали на нокаут от казахстанца

Тренер казахстанца Султана Заурбека (13-0, 9 КО) Дэвид Колдуэлл отреагировал на досрочную победу в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.

25-летний Заурбек нокаутировал 24-летнего Николаса Ботелли (11-7, 6 КО) по прозвищу "Питбуль" в пятом раунде в рейтинговом поединке во втором полулегком весе, а в третьей трехминутке сам побывал в нокдауне.

"Работа сделана ☑️ Молот @sultanzaurbek снова бьет! 🔨", - написал специалист.

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