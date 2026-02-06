"Молодой Головкин" из Казахстана провел дуэль взглядов перед титульным боем

Казахстанский боксер Виктор Темиров (9-0, 6 КО) проведет бой с немцем Домеником Арнольдом (5-0, 2 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок намечен на вечере бокса Бад-Херсфельде (Германия), который состоится 7 февраля. В этом поединке спортсмены разыграют пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBF.

Накануне состоялась пресс-конференция и традиционная дуэль взглядов.

"Завтра на весы. Погнали, я готов!" - написал Темиров в своем Instagram.



В предыдущем поединке Темиров единогласным решением нанес поражение индийскому боксеру Сантошу Барали. Бой прошел в сентябре 2025 года в Алматы.

Напомним, что Темиров носит на профи-ринге прозвище "Мясник", но болельщики и журналисты в Германии часто сравнивают его со знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным, который также начинал свою профи-карьеру в Германии.