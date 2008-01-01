"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана получил бой за титул WBA и соперника

Стала известна дата возвращения на ринг казахстанского боксера Садриддина Ахмедова (11-0, 10 КО), владеющего титулом "молодежного" чемпиона WBC в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, свой следующий бой 22-летний Ахмедов проведет 30 января в рамках вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке. Соперником станет 31-летний представитель Нидерландов Стивен Даньо (17-3-3, 6 КО). На кону поединка, рассчитанного на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона WBA Continental в первом среднем весе.

Последний раз Ахмедов выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (13-6-2, 8 КО).

Добавим, что для Ахмедова этот будет первый бой в Мексике. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один - в Казахстане.