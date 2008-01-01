"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана побил соперника на вечере бокса в Алматы

Казахстанец Султан Заурбек одержал очередную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его бой прошел в рамках вечера бокса в Алматы, организованном MTK Kazakhstan.

24-летний "молодежный" чемпион по версии WBC во втором полулегком весе встречался с 22-летним Владиславом Мельником из Украины. Поединок был запланирован на десять раундов и прошел всю дистанцию. Заурбек победил единогласным решением судей.

Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи. Семь из предыдущих поединков он выиграл досрочно.

Свой титул Заурбек завоевал год назад и сегодня был его первый бой в качестве "молодежного" чемпиона.