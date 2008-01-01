"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана побил соперника на вечере бокса в Алматы

Это был его первый поединок после завоевания титула.

Султан Заурбек. Фото:instagram.com/sultanzaurbek
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Вчера 23:12

Казахстанец Султан Заурбек одержал очередную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его бой прошел в рамках вечера бокса в Алматы, организованном MTK Kazakhstan.

24-летний "молодежный" чемпион по версии WBC во втором полулегком весе встречался с 22-летним Владиславом Мельником из Украины. Поединок был запланирован на десять раундов и прошел всю дистанцию. Заурбек победил единогласным решением судей. 

Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи. Семь из предыдущих поединков он выиграл досрочно. 

Свой титул Заурбек завоевал год назад и сегодня был его первый бой в качестве "молодежного" чемпиона.

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Заурбек Султан WBC Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 23:12
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