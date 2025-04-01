Казахстанский боксер Султан Заурбек (19-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" высказался о предстоящем поединке в Астане, передают Vesti.kz.

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5 апреля ему предстоит сразиться с южноафриканцем Азинга Фузиле (18-2, 12 КО). Казахстанец будет выступать при родных трибунах. Однако он видит в этом и обратную сторону.

"На глазах у народа выступать сложнее. Потому что ты находишься перед всеми болельщиками, перед родными и близкими. Конечно же, наши казахстанцы поддерживают нас и за рубежом. Но ответственность гораздо тяжелее, когда дерешься дома. Есть как плюсы, так и минусы. 5 апреля - исторический вечер. Объединенный чемпион (Жанибек Алимханулы) защитит свои титулы. Я буду драться в рамках IBF. Оппонент имеет опыт в бою за титул чемпиона мира, имеет опыт в 12 раундах. Левша, я тоже левша. Соперника видели, анализировали. Сейчас идет весогонка. Для меня это большая возможность. Потому что если я выиграю этот поединок, то стану обязательным претендентом для чемпиона IBF", - сказал Заурбек в эфире Qazaqstan TV.



На данный момент чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе, где выступает казахстанец, является ирландец Энтони Какаче (23-1, 8 KO).

Добавим, что Фузиле ранее был чемпионом IBF Inter-Continental, а также владел "африканским" поясом IBF.

Главным событием вечера бокса в Астане станет поединок объединенного чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) против француза Анауэля Нгамиссенге (14-0, 9 КО).





Ранее "Казахский король нокаутов" узнал о возможных проблемах соперника перед боем в Астане. Также Алимханулы остался без крупного боя в 2025 году.

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