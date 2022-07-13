Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях пуэрториканец Мигель Котто поделился мнением по поводу третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это последний шанс для Головкина обеспечить себе большую победу - в силу возраста и того, что этот поединок для него представляет. В то же время нам нужно будет посмотреть, как "Канело" вернется после поражения (от Дмитрия Бивола в мае). За счет этих двух факторов мне кажется, что это будет отличный бой, и я затрудняюсь назвать фаворита", - цитирует Котто Boxingscene.com.

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Трилогия состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для "Канело" это будет дебютная защита звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Их предыдущие два боя прошли на этой же арене: первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

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