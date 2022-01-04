Мейвезер возвращается на ринг. Подробности

Американская легенда бокса 44-летний Флойд Мейвезер-младший возвращается в ринг, пишет vRINGe.com. Он сообщил, что 20 февраля проведет выставочный бой на вертолетной площадке здания Burj Al Arab в Дубае (ОАЭ).

По словам боксера, окончательно с оппонентом он пока что не определился, но с большой долей вероятности это будет местный мажор Money Kicks - суперзвезда YouTube и актер.

Money Kicks (или же Рашед Белхаса) родился в январе 2002 года в Дубае. В своих роликах преимущественно рассказывает о себе: показывает роскошные наряды, дома, драгоценности, автомобили.

У Money Kicks более двух миллионов подписчиков в Instagram и YouTube. У парня есть хобби - коллекционирует кроссовки, их у него на сумму более двух миллионов долларов. Считается самым богатым юношей Дубая.

Мейвезер в последний раз выходил на ринг в июне 2021 года против ютубера-соотечественника Логана Пола. Поскольку тот бой был выставочным, победителя не объявляли.

Легендарный чемпион, вроде бы, решил окончательно уйти из бокса, помогал Джошуа в подготовке к реваншу с Усиком. В конце прошлого года Логан Пол заявил, что Мейвезер кинул его на деньги за бой.