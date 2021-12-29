Блогер обвинил Мейвезера в невыплате многомиллионного гонорара за бой

Блогер Логан Пол спустя полгода поединка со звездой бокса Флойдом Мейвезером-младшим, заявил, что тот не выплатил ему гонорар, сообщают Vesti.kz.

Бой состоялся в июне в Майами (Флорида, США). Мейвезер и Пол провели в ринге восемь раундов по три минуты, но так и не выявили победителя.

Ранее была информация, что Логан должен был получить 20 миллионов долларов за сам поединок, а также десять процентов общей платы за просмотр. У Мейвезера это соотношение равно 10 к 50.

"Заплати мне мои деньги, черт возьми", - обратился Пол к Мейвезеру в своем Instagram.