Мейвезер собрался вернуться и провести бой против легенды бокса

Легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) не исключает возвращения на профи-ринг и того, что поставит на кон свой идеальный рекорд, передают Vesti.kz.

"Ведутся разговоры. Ведутся переговоры. Это возможно", - рассказал Мейвезер в эфире TMZ Sports.

О переговорах

Напомним, 48-летний американец последний раз выходил в ринг как профессионал в августе 2017 года, когда победил ирландца Конора Макгрегора. С тех пор он проводил лишь выставочные бои - среди соперников были Логан Пол и Джон Готти III.

Бой против другой легенды

Вместе с тем ожидается его шоу-бой против 59-летнего Майка Тайсона в начале 2026 года, получивший название "Легенда против Легенды".

"Я сейчас особо не тренируюсь. Бой в 2026 году. Мы ещё улаживаем все детали, но я уверен, что для людей и фанатов это будет захватывающее зрелище. Я просто хочу дать фанатам то, что они хотят видеть. Уверен, это будет яркое событие, которое люди со всего мира оценят", - отметил Мейвезер.