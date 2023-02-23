Мейвезер ответил на вызов Пакьяо. Реваншу быть?

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Сегодня 14:51
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов Мэнни Пакьяо, который хотел получить реванш, сообщает корреспондент Vesti.kz. Американец дал дал понять, что не намерен еще раз драться с филиппинцем, хотя и заработал в том поединке.

"У нас была возможность подраться с Пакьяо, когда это действительно имело значение. Я вышел и получил безумные деньги. У нас был шанс на бой и результат вы знаете. Сейчас я сосредоточен на шоу и развлечениях, и желаю Мэнни быть лучшим в том, что он делает. Я провожу выставочные бои, они меня мотивируют поддерживать форму. Я хожу в зал, помогаю молодым бойцам стать новыми Мейвезерами, новыми Пакьяо", - приводит слова Мейвезера Mirror.

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Напомним, их бой состоялся в 2015 году и закончился победой Мейвезера единогласным решением судей. Сообщалось, что за тот поединок Флойд заработал больше 2000 миллионов долларов.

Теперь Мейвезер, завершивший профи-карьеру, принимает участие в выставочных поединках. 25 февраля американец проведет бой с Аароном Чалмерсом в Великобритании.

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Метки:
Мейвезер Флойд Пакьяо Мэнни

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