Мейвезер ответил на вызов Пакьяо. Реваншу быть?

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов Мэнни Пакьяо, который хотел получить реванш, сообщает корреспондент Vesti.kz. Американец дал дал понять, что не намерен еще раз драться с филиппинцем, хотя и заработал в том поединке.

"У нас была возможность подраться с Пакьяо, когда это действительно имело значение. Я вышел и получил безумные деньги. У нас был шанс на бой и результат вы знаете. Сейчас я сосредоточен на шоу и развлечениях, и желаю Мэнни быть лучшим в том, что он делает. Я провожу выставочные бои, они меня мотивируют поддерживать форму. Я хожу в зал, помогаю молодым бойцам стать новыми Мейвезерами, новыми Пакьяо", - приводит слова Мейвезера Mirror.

Флойд Мейвезер сравнил себя с Богом

Напомним, их бой состоялся в 2015 году и закончился победой Мейвезера единогласным решением судей. Сообщалось, что за тот поединок Флойд заработал больше 2000 миллионов долларов.



Теперь Мейвезер, завершивший профи-карьеру, принимает участие в выставочных поединках. 25 февраля американец проведет бой с Аароном Чалмерсом в Великобритании.