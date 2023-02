Флойд Мейвезер сравнил себя с Богом

Журналист Talksport.com Майкл Бенсон в соцсетях процитировал американского боксера Флойда Мейвезера-младшего, заявившего, что есть только две идеальные вещи в мире - "Бог и его рекорд", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Флойд Мейвезер выступает на пресс-конференции перед выставочным боем в Великобритании против Аарона Чалмерса в субботу вечером: "Никто не идеален. Есть только две идеальные вещи - Бог и мой боксерский рекорд.

На самом деле это не только в 50-0, дело в том, кого я победил в этих 50 боях. По крайней мере 25-26 из них были боями за звание чемпиона мира. В то время как у вас есть парни, которые провели 200 боев, но так и не смогли побить столько чемпионов мира, сколько я победил в 50 боях", - приводит слова Флойда Майкл.

Floyd Mayweather speaking at the press conference ahead of his UK exhibition fight vs Aaron Chalmers on Saturday night: "No-one's perfect. There's only two things perfect - God and my boxing record."

Floyd Mayweather: "It's really not just the 50-0, it's who I beat in those 50 fights. At least 25/26 were world championship fights. Whereas you have guys that fought 200 professional fights, but still weren't able to beat as many world champions as I beat in 50 fights."