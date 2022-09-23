45-летний чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший назвал очень низкими результаты продаж платной трансляции третьего боя Сауля "Канело" Альвареса против Геннадия Головкина, однако не стал винить в этом самих боксеров, сообщает Allboxing.ru.

Согласно анонимным источникам, в США на этот бой было продано 550-575 тысяч PPV, а стриминговый сервис DAZN сообщил об одном миллионе проданных PPV по всему миру.

"Динамика PPV и динамика кабельных каналов в последние годы сильно изменилась, - сказал Мейвезер. - Мне прислали статью, где говорилось, что бой собрал только 500 тысяч. Это очень мало. Для такого боксера, как "Канело", цифры должны быть самыми большими, по крайней мере миллион. Все сильно изменилось, с Логаном Полом мы смогли собрать миллион, что очень хорошо. PPV сильно изменились, и люди нашли способы смотреть бои без оплаты. Это сильно вредит боксерам".

В свое время Мейвезер стал главной звездой платных трансляций бокса на кабельном канале НВО. В общей сложности на его бои было продано около 24 миллионов PPV общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов.

Напомним, что третий бой между "Канело" и Головкиным прошел 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца судейским решением. Этим самым он защитил титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.