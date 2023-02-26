Мейвезер оконфузился в бою с бойцом ММА

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американский боксер Флойд Мейвезер-младший провел поединок с британским бойцом смешанных единоборств (ММА) Аароном Чалмерсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел на О2 Arena в Лондоне (Великобритания) и продлился все восемь раундов. Несмотря на существенное преимущество Мейвезер не смог нокаутировать своего оппонента.

По ходу поединка Мейвезер валял дурака: танцевал с ринг-герлами в перерыве, спорил с тренерами Челмерса, дразнил соперника словами "ударь меня что ли" и добавлял "не думал, что будет так просто". При в концовке дышал Флойд тяжеловато.

Победитель боя не был объявлен, поскольку поединок был выставочным. По неофициальным подсчетам, Мейвезер победил 80-72.

Флойд Мейвезер сравнил себя с Богом

Изначально Мейвезер должен был подраться с кикбоксером Лиамом Харрисоном, однако тот выбыл из-за травмы ноги. После его заменил Чалмерс.

Напомним, Флойд Мейвезер-младший завершил профессиональную карьеру непобежденным с рекордом 50-0. Его считают лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).