Месть за Джукембаева? Уроженец Казахстана получил бой с чемпионом мира

Бывший чемпиона мира по версии IBF в первой полусредней весовой категории Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) проведет следующий поединок с действующим обладателем титула пуэрториканцем Субриэлем Матиасом (19-1, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации ESPN, боксеры проведут поединок 26-го августа в США.

Ранее сообщалось, что Липенец начал свой тренировочный лагерь. В последний раз он выходил на ринг в прошлом году, как боксер из Казахстана. Тогда Липинец в восьмом раунде досрочно победил американца Омара Фигероа и завоевал титул WBC Silver.

Добавим, что он стал чемпионом мира в ноябре 2017-го года, когда победил японца Акихиро Кондо решением судей, но потерял титул в первой защите против американца Майки Гарсии.

При этом действующий чемпион, Матиас, в мае 2021-го года одержал досрочную победу над казахстанцем Батыром Джукемабевым, нанеся ему первое поражение в карьере.