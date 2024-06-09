Мэнни Пакьяо проведет бой с чемпионом японского промоушена

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Вчера 19:57
©x.com/MannyPacquiao

Японский промоушен Rizin анонсировал бой своего чемпиона в полулегком весе Чихиро Сузуки (13-3) против бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и чемпиона мира в шести весовых категориях, филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 досрочных побед), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Трехраундовый поединок состоится 28 июля этого года и пройдет по специальным правилам.

На данный момент Пакьяо 45 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году, а в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулегком, легком, полусреднем и первом среднем весах.

В своем последнем бою в августе 2021 года Пакьяо проиграл единогласным решением кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBA в полусреднем весе.

Метки:
Пакьяо Мэнни Профессиональный бокс Япония Филиппины

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