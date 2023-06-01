Мэнни Пакьяо приедет в Казахстан?

Казахстан может посетить легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Паяько. Об этом заявил председатель правления АО "НК "Kazakh Tourism" Талгат Аманбаев, сообщают Vesti.kz.

По его словам, идея о приезде суперзвезды прозвучала во время встречи вице-министра культуры и спорта РК Ержана Еркинбаева с новыми послами Шри-Ланки и Филиппин. Между странами планируется налаживать туристические направления и возобновить прямые авиарейсы.

"Посол Байлен выразил предложение о приезде в Казахстан всемирно известного профессионального боксера Мэнни Пакьяо. Он также выразил желание в ближайшее время посетить все регионы нашей страны", - сказал Аманбаев.