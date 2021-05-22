Мэнни Пакьяо анонсировал бой с чемпионом мира. Известны дата и место

42-летний экс-чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) объявил о своем следующем бое, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал постер, в котором говорится, что 21 августа в Лас-Вегасе (США) проведет поединок с действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе 31-летним американцем Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

Напомним, что Пакьяо не боксирует с июля 2019 года, когда завоевал пояс WBA Super, отобрав его у американца Кита Турмана единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Впоследствии Всемирная боксерская ассоциация отобрала у него пояс за длительный простой.

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