Мэнни Пакьяо анонсировал бой с чемпионом мира. Известны дата и место

Филиппинец не боксировал с июля 2019 года.

Мэнни Пакьяо. Фото: ringside24.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:59

42-летний экс-чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) объявил о своем следующем бое, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал постер, в котором говорится, что 21 августа в Лас-Вегасе (США) проведет поединок с действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе 31-летним американцем Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

Напомним, что Пакьяо не боксирует с июля 2019 года, когда завоевал пояс WBA Super, отобрав его у американца Кита Турмана единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Впоследствии Всемирная боксерская ассоциация отобрала у него пояс за длительный простой.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Пакьяо Мэнни Спенс Эррол


Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:59
© 2008 - 2021 ТОО «EML»