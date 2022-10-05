Менеджер Елеусинова отреагировал на бой с чемпионом мира из Украины

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Сегодня 09:14
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Менеджер казахстанца Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) Зия Алиев высказался в беседе с корреспондентом Vesti.kz о возможном противостоянии с украинцем Тарасом Шелестюком (19-0-1, 11 КО). Представитель олимпийского чемпиона раскрыл некоторые подробности.

Ранее Шелестюк анонсировал поединок с казахстанцем, о котором боксеры договорились между собой.

"Они не договаривались, - уточняет Алиев. - Я разговаривал с Данияром. Он обратился с вопросом, а Тарас ответил и вызвался. Это не договоренность. Два боксера побеседовали, чтобы провести бой, но никакой договоренности нет".

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Добавим, что в 2011 году Шелестюк в финале чемпионата мира среди любителей боксировал с казахстанской звездой Сериком Сапиевым и выиграл титул по очкам (16:10).

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Метки:
Елеусинов Данияр Профессиональный бокс Украина IBO

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