В Мексике назвали победителя чемпионского боя непобежденного казахстанца

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Сегодня 14:51
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Мексиканский обозреватель портала elsoldecuautla.com.mx Оскар Гарсия в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от боя чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе Алехандро Менесеса (16-5, 9 КО) с казахстанцем Жанкошем Тураровым (26-0, 19 КО).

Их поединок состоится 21 марта в Алматы и будет рассчитан на 12 раундов. В преддверии противостояния Менесес похвалил казахстанских боксеров, а Тураров пообещал одержать победу.

Тренер казахстанца сделал шокирующее признание перед чемпионским боем

"Каждый претендент опасен. Особенно если он проводит поединок на своей родине. Я видел рейтинг казахстанского бойца и его послужной список. Он победил во всех боях. У него высокий процент нокаутов. Это очень опасный соперник для Алехандро. 

И все же наш парень уже доказал свою силу. Он выигрывал у непобежденных проспектов. Я уверен, что на казахстанца делают большую ставку, и он уверен в своей победе. Однако Алехандро сможет удивить. Я думаю, что ему по силам добиться успеха.

В целом от казахстанских боксеров только теплые впечатления. Есть сильные представители, как Головкин и молодой Алимханулы. Думаю, что в Казахстане чемпионский бой будет очень горячим и зрелищным", - отметил Гарсия.

Напомним, что Тураров в последнем бою, состоявшемся в декабре в Алматы, финишировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) в седьмом раунде и завоевал вакантный пояс IBO Intercontinental. Менесес последний раз боксировал в апреле прошлого года, когда в Ливерпуле техническим нокаутом в девятом раунде сенсационно победил британца Сэма Максвелла (16-1, 11 КО) и завоевал вакантный пояс от IBO.

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Метки:
Тураров Жанкош

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