"Шавкат станет чемпионом UFC". Жанкош Тураров сделал прогноз на бой Рахмонова

Казахстанец Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) сделал прогноз на следующий бой своего соотечественника Шавката Рахмонова (16-0). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил перспективы бойца UFC и пригласил его на свой поединок.

В ночь с 4 на 5 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 285, в основном карде которого Рахмонов встретится с американцем Джеффом Нилом (15-4).

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"Шавката ждет большой бой. В случае победы он войдет в число лучших. Я думаю, что он станет чемпионом. Он один из лучших в UFC и докажет это 5 марта. Я верю в него и желаю ему победы. Порадуем Казахстан победой в честь праздника Наурыз. Шавкат 5 марта, а я в своем бою - 21 марта.

Я буду смотреть этот бой и болеть за Шавката. А когда он вернется, то буду ждать его в качестве почетного гостя на своем вечере бокса", - заявил Тураров.

Тураров проведет чемпионский поединок 21 марта в Алматы, который будет рассчитан на 12 раундов. Он будет биться за чемпионский титул по версии IBO в первом полусреднем весе с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО). О настрое его соперника можно прочитать здесь.

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