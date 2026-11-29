Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий (16-1, 12 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив мексиканцу Сесару Наварро (16-5, 14 KO) техническим нокаутом в десятом раунде и лишившись титула WBC International, сообщают Vesti.kz.

Наварро дважды отправил Новицкого в нокдаун

Поединок состоялся в Темекуле (Калифорния, США) и стал одним из главных событий боксёрского шоу Final Boss. Бой был рассчитан на десять раундов.

Новицкий старался действовать с дистанции и не форсировать события, тогда как Наварро постоянно шёл вперёд и пытался навязать сопернику ближний бой. Во второй половине встречи украинец начал терять инициативу и заметно уступать в физической готовности.

В заключительном раунде Новицкий попытался спастись за счёт клинчей, однако мексиканец дважды отправил его на настил. После этого рефери остановил поединок, зафиксировав победу Наварро техническим нокаутом.

Новицкий лишился чемпионского пояса

Таким образом, 31-летний украинец впервые проиграл на профессиональном ринге.

Новицкий владел поясом WBC International с июля 2024 года и перед боем занимал 13-е место в рейтинге организации в супертяжёлом весе. Вместе с первым поражением он потерял и чемпионский титул.

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