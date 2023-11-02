Майк Тайсон выбрал своего фаворита в бою Усик - Фьюри

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Сегодня 21:35
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Известный в прошлом американский боксер Майк Тайсон рассказал, кто победит в поединке между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри, сообщают Vesti.kz.

Он считает, что Фьюри победит Усика.

"Тайсон Фьюри победит.

Усик не сможет долго бегать от него в ринге, Фьюри его измотает. Он будет на него наседать, изматывать, а потом начнет его колотить.

Он (Усик) не собирается выигрывать титулы. Я большой поклонник Усика, но он не сможет победить Тайсона, двигаясь и бегая, в конце концов, ему придется драться", - сказал американец.

Напомним, что бой Усик - Фьюри состоится либо в декабре, либо уже в январе следующего года в Саудовской Аравии.

Метки:
Тайсон Майк Фьюри Тайсон Усик Александр

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