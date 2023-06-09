Майк Тайсон назвал лучшего боксера в мире. Но он не пользуется большой популярностью

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Сегодня 19:54
©instagram.com/miketyson

Легендарный Майк Тайсон назвал лучшего боксера в мире на данный момент. Но он, по его мнению, не пользуют большой популярностью среди фанатов, сообщают Vesti.kz.

Тайсон отметил, что нынешний бокс совсем другой. Недостаточно быть просто лучшим бойцом, необходимо иметь сильную поддержку в социальных сетях, чтобы быть продаваемым. Он привел в пример чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда(39-0, 30 КО).

"Кроуфорд - лучший боксер в мире, но он не может продать и 5 тысяч билетов, а есть медийный парень вроде Райана Гарсии, он собирает целую арену", - сказал Тайсон в интервью Joe Budden TV.

Напомним, что Кроуфорд вернется на ринг 29 июля, когда в Лас-Вегасе (США) встретится со своим соотечественником Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО), действующим чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе.

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Метки:
Тайсон Майк Кроуфорд Теренс Гарсия Райан

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