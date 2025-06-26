Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз считает, что американцу Теренсу Кроуфорду (41-0, 31 КО) будет крайне сложно победить мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на платформе Netflix.

Резкий переход Кроуфорда в новый вес

По мнению Гроувза, как пишет Boxingnews24.com, главный вызов для Кроуфорда - это не мастерство Канело, а значительная разница в физике. Кроуфорд, ранее выступавший в первом среднем весе (154 фунта), пропускает категорию среднего веса (160) и поднимается сразу на 168 фунтов. Такой скачок - 14 фунтов вверх - делает задачу особенно сложной, учитывая естественное преимущество Альвареса в габаритах.

Кроуфорду 37 лет, и, по словам Гроувза, его подвижность снизилась, что вынуждает чаще вступать в размены ударами. Это отличается от его стиля на раннем этапе карьеры. Кроме того, Кроуфорд уже год не выходил в ринг.

Бой с "маленьким GGG" показал пределы Кроуфорда

Предыдущий поединок Кроуфорда против Исраила Мадримова, которого в боксерских кругах называют "маленьким GGG", стал показателем его ограничений в более тяжелых весах. В бою, прошедшем в первом среднем весе, Кроуфорд пропустил рекордное количество ударов за карьеру и выглядел уставшим. Несмотря на это, сам он не признает, что в том бою встретил равного соперника.

Теперь, по мнению Гроувза, Кроуфорд усложняет себе задачу - он не провел промежуточный бой, пропустил адаптационный этап и сразу выходит на Альвареса.

Финансовый интерес как главный мотив

Гроувз также отметил, что мотивация Кроуфорда может быть в первую очередь финансовой. По разным данным, за бой с Канело он может заработать около 50 миллионов долларов. Многие болельщики считают, что именно этот фактор стал решающим для выхода на ринг против столь крупного соперника.

"Это будет очень тяжелый бой для Кроуфорда. Габариты имеют значения, и это большая часть уравнения. В боксе может случиться все, но победить Канело в суперсреднем весе - почти невыполнимая задача для него", - заявил Гроувз в интервью Ring Magazine.

Победа Кроуфорда - почти невозможна

Он также добавил, что стиль боя, которого ожидают организаторы, - агрессивный, с открытыми обменами - работает в пользу Альвареса. А Кроуфорд в более тяжелых категориях пока не показал силы удара и потерял боевой ритм.