"Маленькая рыжая колбаска". Макгрегор отреагировал на слова Канело

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Сегодня 08:36
©MMA History Today

Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор, известный своими яркими победами и не менее яркими скандалами, быстро отреагировал на унизительный ответ суперсреднего веса в боксе Сауля Канело Альвареса относительно возможного их будущего поединка на ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, бывший чемпион UFC выразил желание провести бой с Канело после того, как Альварес одержал победу над средневесом Джоном Райдером в начале мая по очкам. В ответ на вызов Макгрегора, Сауль заявил, что сможет победить его "одной рукой".

Для начала ирландец описал, как он видит потенциального противника: "Канело, ты маленькая рыжая колбаска".

В ответ на заявление Альвареса о победе "одной рукой", Макгрегор заявил: "Я бы смог победить тебя даже без использования рук" и напомнил мексиканцу о том, чтобы "не забывать о чем-то".

Напомним, 34-летний Макгрегор не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

Следующим соперником Макгрегора станет американец Майкл Чендлер.

Добавим, что последний бой Канело провел 6 мая, когда судейским решением победил британца Джона Райдера (32-6, 18 КО). Этим самым Сауль защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

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Метки:
МакГрегор Конор Альварес Сауль Канело Профессиональный бокс UFC MMA

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