Ляжет в седьмом раунде. Расклад сил перед титульным поединком Головкин - Шеремета

Меньше десяти дней осталось до возвращения основного героя казахстанского профи-бокса Геннадия Головкина на ринг. 18 декабря он проведет защиту своих титулов IBF и IBO в среднем весе против поляка Камила Шереметы.



Сможет ли соперник доставить GGG неприятности и как пройдет поединок - в материале корреспондента Vesti.kz.



Мало кто ставит на Шеремету. Однако это не значит, что поляк относится к бойцам низшего сорта. Он обладает ударом, но не смертельным - процент нокаутов у него довольно низок.



А вот силы для того, чтобы сбить ритм сопернику, а затем провести атаку самому, хватит.



Камил проявил себя довольно техничным боксером с интересными сериями в арсенале. Он также относится к тем бойцам, которые генерируют свою мощь на протяжении раундов, выплескивая затем во время стремительных попыток нанести ущерб.



Надеяться на лаки-панч ему не стоит. Подобная стратегия приведет его к тяжелому нокауту. Поэтому ему нужен инфайт. Но вот тут у "Хьюстона" проблемы: мало того, что GGG не был за всю карьеру минимально потрясен, так еще и сам Камил не обладает фантастической работой ног, которая бы ему пригодилась.







Говорить о рецептах победы - пустая трата времени. Пусть удивляет в ринге, разрушает непобедимость GGG. Это сложнее, чем прогнозировать и говорить о том, что у казахстанца есть слабые места.



Но не хотелось бы, чтобы он пропустил чувствительный удар еще в самом начале титульного поединка, после которого рефери бы пришлось остановить происходящее.



Так что ставим на то, что все закончится в седьмой трехминутке.



Напомним, вечер бокса состоится 18 декабря Холливуде (штат Флорида, США). В его главном событии GGG и Шеремета сразятся за титулы IBF и IBO. По времени Нур-Султана поединки андеркарта начнутся утром в 04:00 субботы 19 декабря, а бой Головкин - Шеремета планируется на 07:00.