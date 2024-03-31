Лукас сравнили с животным после второй победы за месяц

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Сегодня 15:02
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) высказалась у себя в соцсетях после победы над тайкой Танварат Саенгиамджит (8-5-1, 3 КО), передают Vesti.kz.

Их 8-й раундовый поединок состоялся на днях в Бангкоке (Таиланд) и завершился победой казахстанки единогласным решением судей (80-72, 78-74, 77-75).

"Была проделана большая работа.

От тяжелого кардио до постановки удара, который я набивала каждый по 1000 раз.
Профессиональный бокс - это абсолютно другое ощущение, ты постоянно на острие, после 5 раунда начинается переломный момент и кажется, что ты уже не можешь. Но выходишь и продолжаешь боксировать, как будто только вышла.

Все заметили изменения в моем стиле бокса. И с каждым боем я буду только прибавлять.

Комментатор международного уровня сказал: "Лукас боксирует как животное, всегда атакует и хочет поломать соперницу, также ее стиль схож с Оскаром Де Ла Хойей".

Ответственность была большая, так как я боксировала на ринге Таиланда против тайской боксерши. И поэтому стремилась забрать центр ринга и всегда прессинговать.

Я знала, что мои любимые казахстанцы смотрят бой в эфире, и несмотря ни на что, как бы тяжело ни было, я должна победить.

Люди смотрели мой бой даже по дороге за рулем, кто-то смотрел дома, кто-то на работе, но все включили трансляцию и ждали.

Спасибо мои любимые. Вы моя мотивация двигаться дальше", - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что до этого боя Лукас 29 февраля победила другую представительницу Таиланда Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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