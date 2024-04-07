Лукас сделала заявление перед чемпионским боем

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) опубликовала пост у себя в соцсетях перед возвращением на ринг, передают Vesti.kz.

"18 дней до самого важного боя в карьере, а все потому, что он будет за звание чемпионки мира по одной из самых престижных версий мира. Погнали. Ох, уже скоро мой 10 профессиональный бой в карьере, не могу дождаться, когда выйду снова сражаться. Цель - быть самой легендарной женщиной-боксером из Казахстана. Поэтому мы практически без перерыва стремимся к этому, и я выхожу на ринг каждый месяц. Спасибо Всевышнему за его благословение ", - говорится в ее сообщении в Instagram.

Ранее Лукас заявила, что у нее подписан контракт на поединок за титул чемпионки мира 25 апреля, соперница неизвестна. В связи с этим она не будут участвовать в спаррингах, которые запланированы на 8-10 апреля в Астане. По итогам этих боев в женских весах определятся лучшие для участия в составе сборной Казахстана на турнире в Бангкоке (Таиланд), где с 23 мая по 5 июня будут разыграны олимпийские лицензии в Париж-2024.