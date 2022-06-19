Лукас отреагировала на победу Сатыбалдиновой в профи и вспомнила притеснения в сборной Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (1-0) эмоционально отреагировала на победу своей соотечественницы Аиды Сатыбалдиновой (6-2-1, 2 КО) в профи, сообщают Vesti.kz. Девушек связывает дружба.

После победы, которую Сатыбалдинова одержала после трех лет простоя, Лукас похвалила ее.

"Я очень счастлива за Аиду. Хочется плакать от радости! Я горжусь тобой! Лучшая! Пахарь", - написала боксерша в Instagram.

При этом перед самим боем Лукас призвала болельщиков поддержать Сатыбалдинову, вспомнив, как им трудно приходилось в сборной Казахстана.

"Я не сплю и не буду спать до утра. Я очень жду боя. И верю в победу своей подруги. Вперед, моя дорогая. Алга. Закидываю фоточки с Мальдив. Хочу, чтобы мы много зарабатывали и после тяжелых сборов, спаррингов, боев летали на острова и брали своих близких.

Шутка. На самом деле деньги для нас в этом виде спорта на последнем месте. Мы настолько отмороженные, что много лет с самого детства бились бесплатно и помогали другим готовиться , а нас потом в итоге не брали на чемпионат и просто кидали. А я приходила домой и не садилась на ужин, говорила что не хочу кушать. На самом деле просто не могла открыть рот от того, что болела челюсть. На спаррингах, чтобы вы понимали, нападали шесть-восемь человек против одной.

И мы все равно продолжим нелегкий путь и возьмем свое. И, конечно, всегда будем добиваться справедливости в спорте", - поделилась Лукас.

Напомним, 34-летняя казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова одержала победу над 24-летней гаитянкой Джайкой Павилус и завоевала второстепенный пояс в легком весе по версии GBO.