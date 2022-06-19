Казахстанская боксерша Сатыбалдинова одержала победу в титульном бою

34-летняя казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова одержала победу над 24-летней гаитянкой Джайкой Павилус, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). На кону стоял второстепенный пояс в легком весе по версии GBO.

Бой был запланирован на шесть раундов и продлился всю дистанцию. Казахстанка прессинговала соперницу и в итоге выиграла единогласным решением судей.

Для Сатыбалдиновой эта победа стала шестой в профи при двух поражениях и одной ничьей. Павилус же проиграла в шестой раз, имея также на счету три выигрыша и ничью.

Отметим, что до этого Сатыбалдинова не выходила на профи-ринг три года. Ее предыдущий поединок состоялся в июле 2019 года, тогда она потерпела второе поражение в карьере.

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