Лучший в мире? В Великобритании восхитились нокаутом Алимханулы в чемпионском бою

Твиттер популярного британского Youtube-канала IFL TV восхитился досрочной победой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) над канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их встреча прошла в Стоктоне (США). Развязка состоялась во втором раунде, когда Батлер дважды упал в нокдаун, а затем был нокаутирован казахстанцем.

Полное видео чемпионского боя Алимханулы с двумя нокдаунами и нокаутом

"Мы можем стать свидетелями чего-то особенного. Жанибек Алимханулы молниеносно разбомбил Стивена Батлера в двух раундах и сохранил титул чемпиона мира по версии WBO в 160 фунтах. Является ли он лучшим средневесом на планете прямо сейчас?" - подчеркнул автор IFL TV.

Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).