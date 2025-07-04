Лучший бой в дивизионе после Головкин - Канело? Появились новости о громком поединке с участием казаха

Чемпионы Жанибек Алимханулы и Карлос Адамес близки к подписанию контракта на объединительный бой в среднем весе, который может стать самым значимым в дивизионе со времен противостояния Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, передают Vesti.kz.

Бой за три титула

Объединение трех поясов - IBF и WBO у Жанибека, WBC у Адамеса - может состояться уже в ближайшее время. Как отмечают западные аналитики, подписание контракта зависит лишь от финальных согласований.

Эксперты из BNO подчеркивают: после ухода Канело и Головкина интерес к среднему дивизиону резко упал. Но бой между казахстанцем и доминиканцем способен вернуть публику - как в США, так и за пределами.





Время громких имен

Жанибек Алимханулы идет на серии уверенных побед и в последнем бою разобрал непобежденного француза Анауэля Нгамиссенге в пять раундов. Тем не менее ему по-прежнему не хватает громкого соперника в послужном списке - Адамес мог бы стать именно таким.

У доминиканца ситуация схожая. Его последняя защита против британца Хамзы Шираза завершилась спорной ничьей, которую многие восприняли как незаслуженную.

План Б - реванш с Бентли

На фоне ожидания боя Жанибек выступил с прямым вызовом сопернику. Однако Карлос пока не ответил казахстанцу.

Если договориться с Адамесом не удастся, возможен вариант с реваншем против британца Дензела Бентли, которого казахстанец уже выигрывал в 2022 году по очкам.

Тем не менее именно бой с Адамесом называют главным шансом вернуть мировой интерес к весу до 72,5 килограмма и громко напомнить о себе казахстанскому чемпиону.