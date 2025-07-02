Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сделал заявление о нововведении в мировом боксе. Теперь лучшим представителям этого вида спорта будут вручать "Оскар", сообщают Vesti.kz.
На пресс-конференции "Золотая эра IBA" в Стамбуле (Турция) эту тему затронул экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).
"У нас практически не было ничего, а сейчас мы видим, что перспективы наших спортсменов удивительны.
Считаю, что у бокса огромные перспективы, у больших боев есть огромный потенциал. У нас есть масса олимпийских чемпионов, боксеры выходят на публику и приносят адреналин.
Мне кажется, им нужно давать "Оскар". Нам важно составить социальный профиль для IBA. Здесь есть пространство для тех, кто хочет подняться и стать большим узнаваемым боксером", - сказал Фьюри.
Услышав это, глава организации IBA сделал важное заявление, анонсировав вручение боксерского "Оскара".
"Лучшим боксерам мира IBA будет вручать "Оскар". Мы это внедрим. Вот, что значит - напрямую общаться с боксерами, слышать их", - сказал Кремлев.
Напомним, что сегодня, 2 июля, в Стамбуле пройдет ивент IBA.PRO 7, где выступят два представителя Казахстана - Милана Сафронова и Михаил Коханчик.
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