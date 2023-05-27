Ломаченко завершит карьеру? Промоутер сделал заявление

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Сегодня 19:34
©instagram.com/lomachenkovasiliy

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях 35-летний Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не станет завершать карьеру. Такое заявление сделал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

"Он совершенно точно продолжит драться, и он по-прежнему громадный талант",-сказал Арум в интервью  iFL TV.

Напомним, в прошлые выходные в Лас-Вегасе (США) Ломаченко провел бой против абсолютного чемпиона легкого веса американца Девина Хэйни и потерпел поражение. Поединок получился максимально конкурентным, но судьи единогласно отдали победу Хэйни. Ломаченко после этого расплакался в раздевалке, а его команда заявила, что подаст протест

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Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс

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