Ломаченко призвали завершить карьеру

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Сегодня 11:41
©кадр из видео

Бывший чемпион мира американец Пол Малиньяджи считает, что украинцу Василию Ломаченко следует завершить карьеру после поражения от его соотечественника Девина Хэйни. Он разъяснил свою позицию.

Напомним, в минувшие выходные боксеры провели бой в Лас-Вегасе (США). Поединок получился максимально конкурентным, но судьи единогласно отдали победу Хэйни. Ломаченко после этого расплакался в раздевалке, а его команда заявила, что подаст протест

"Я бы действительно хотел, чтобы он ушел на пенсию. Ему 35 лет, и с каждым днем он все дальше отходит от своего пика. Хотя бой с Хэйни был конкурентным, но я не думаю, что нужно обязательно проводить реванш. Бокс не заслуживает таких людей, как Ломаченко.

Никто не заслуживает нечестного отношения, но даже величайшие бойцы в истории не избежали несправедливого судейства в их боях. Пернелла Уиттакера огорчили в бою против Хулио Сезара Чавеса, когда он должен был нанести ему первое поражение. Так же было с Роем Джонсом, когда его дисквалифицировали с Монтеллем Гриффином, хотя он был самым неприкасаемым бойцом в истории.

Момент коронации Ломаченко должен был наступить в 35 лет, когда он завоевал звание абсолютного чемпиона в легком весе и ушел в закат. У великих бойцов крадут момент, чтобы поставить жирную точку в их карьере. После такого они должны уйти и никогда не возвращаться", - цитирует Малиньяджи fightnews.info.

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Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс

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