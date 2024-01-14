Ломаченко получил нового соперника: есть дата и место боя

Телеканал ESPN подтвердил, что украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) следующий бой проведет с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

Он состоится 12 мая в Австралии, а на кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе. При этом Камбососу предстоит провести первую защиту титула по линии IBO.

Последний раз Ломаченко боксировал 20 мая 2023 года, когда судейским решением уступил американцу Девину Хейни (31-0, 15 КО).

Камбосос 22 июля 2023-го судейским решением победил британца Макси Хьюза (26-6-2, 5 КО).