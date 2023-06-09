Ломаченко хотят устроить бой против призера Олимпийских игр

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Сегодня 18:00
©instagram.com/lomachenkovasiliy

Промоутер Боб Арум (Top Rank) хочет организовать бой между украинским боксером Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и непобежденным американцем Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

"Как только я подписал Шакура Стивенсона и Василия Ломаченко, то с тех пор всегда мечтал устроить им очную схватку. Я очень хочу увидеть это противостояние. Мы не сделали этот бой раньше, так как Шакур еще не был к нему готов. Но меня настолько интересует это противостояние, что я хотел бы его увидеть даже в том случае, если бы этот бой организовал какой-то другой промоутер", - заявил Арум.

25-летний Стивенсон - бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO и The Ring во втором полулегком весе. Также бывший чемпион мира по версии WBO в полулегком весе. Становился серебряным призером Олимпийских игр-2015 в Рио-де-Жанейро.

35-летний Ломаченко последний бой провел 20 мая в Лас-Вегасе (США), когда спорным судейским решением уступил американцу Девину Хейни (30-0, 15 КО).

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Метки:
Ломаченко Василий

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