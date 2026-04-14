Легенде бокса выбрали нового соперника: он из Узбекистана и идёт 16-0

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) вернулся в бокс после 16 месяцев перерыва, уверенно побив россиянина Арсланбека Махмудова. После этого поединка эксперты задались вопросом, кто станет следующим соперником "Цыганского короля", сообщают Vesti.kz.

Кто следующий соперник Фьюри?

Издание Boxing Scene составило список из пяти потенциальных соперников Фьюри. В их числе оказался супертяж из Узбекистана Баходир Джалолов.

"5. Баходир Джалолов

Рекорд: 16-0 (14 КО)

Шанс, что это случится: 1%

Уровень интереса: 6/10 Джалолов — двукратный золотой медалист Олимпийских игр. Он выглядит как один из топовых претендентов, но ему еще предстоит повысить уровень оппозиции. Это может быть несбыточной мечтой, но увидеть, как Джалолов, чей рост составляет 201 см, сразится с 206-сантиметровым Фьюри, было бы захватывающим зрелищем", — говорится в статье.

Наиболее вероятным соперником для Тайсона Фьюри BoxingScene назвал соотечественника Энтони Джошуа. Шансы на этот бой оцениваются в 75 процентов.

Также списке потенциальных соперников Фьюри назваются Агит Кабаел, победитель боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа и Мозес Итаума.

Карьера и достижения Тайсона Фьюри

За время выступлений Тайсон Фьюри провёл 38 поединков на профессиональном ринге, одержав 35 побед, из которых 24 — нокаутом. Один бой завершился вничью, ещё два закончились поражениями — оба от украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

В любителях Фьюри становился победителем юношеского чемпионата ЕС (2007) и чемпионом Великобритании по версии ABA (2008). Среди профессионалов он владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO, а также пояса авторитетного журнала The Ring. Кроме того, Фьюри — чемпион Европы по версии EBU и неоднократный лауреат престижных наград The Ring, включая "Боксёра года" и "Возвращение года".