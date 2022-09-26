Легендарный комментатор оценил вероятность четвертого боя Головкина с "Канело"

Американский комментатор телеканалов ESPN, Fox и Showtime Боб Шеридан в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о третьем бое казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО). Он оценил вероятность их четвертого боя.

Альварес в третьем бою, прошедшем 18 сентября в Лас-Вегасе, победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе. Для Головкина это был дебют в данной категории.

"Эта трилогия ожидалась с большим нетерпением. Поведение боксеров подчеркивало ее непримиримость. Однако я немного разочарован. "Канело" провел один из самых скучных боев в карьере. Головкин неплохо включился в концовке, однако реальной битвы мы не увидели. Класс боксеров, их мастерство были заметны. Приятно смотреть за такими звездами. Но не было драмы, которая присутствовала в первых двух частях. Это большой минус, испортивший впечатление от трилогии. Я думаю, что им нет смысла встречаться в четвертый раз. Здесь все решено", - отметил Шеридан.

Ранее несколько экспертов высказались о четвертом бое Головкина с "Канело", а промоутер Эдди Хирн предположил, что в трилогии могла бы быть ничья.

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