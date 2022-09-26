Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Легендарный комментатор оценил вероятность четвертого боя Головкина с "Канело"

Легендарный комментатор оценил вероятность четвертого боя Головкина с "Канело"
©HBO

Американский комментатор телеканалов ESPN, Fox и Showtime Боб Шеридан в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о третьем бое казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО). Он оценил вероятность их четвертого боя.

Альварес в третьем бою, прошедшем 18 сентября в Лас-Вегасе, победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе. Для Головкина это был дебют в данной категории.

"Эта трилогия ожидалась с большим нетерпением. Поведение боксеров подчеркивало ее непримиримость. Однако я немного разочарован. "Канело" провел один из самых скучных боев в карьере. Головкин неплохо включился в концовке, однако реальной битвы мы не увидели. Класс боксеров, их мастерство были заметны. Приятно смотреть за такими звездами. Но не было драмы, которая присутствовала в первых двух частях. Это большой минус, испортивший впечатление от трилогии. Я думаю, что им нет смысла встречаться в четвертый раз. Здесь все решено", - отметил Шеридан. 

Ранее несколько экспертов высказались о четвертом бое Головкина с "Канело", а промоутер Эдди Хирн предположил, что в трилогии могла бы быть ничья.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Головкин Геннадий Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин-Альварес

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 20:42
Профи-бокс
Флойду Мейвезеру нашли известного соперника после жесткого нокаута Флойду Мейвезеру нашли известного соперника после жесткого нокаута
Вчера , 17:48
Профи-бокс
Чемпион мира и казахстанец с 17 победами. В Польше пройдут два титульных боя Чемпион мира и казахстанец с 17 победами. В Польше пройдут два титульных боя
Вчера , 17:21
Профи-бокс
Вечер бокса в Алматы с американской атмосферой перенесен. Подробности Вечер бокса в Алматы с американской атмосферой перенесен. Подробности
Вчера , 17:15
Профи-бокс
Легендарный комментатор оценил вероятность четвертого боя Головкина с "Канело" Легендарный комментатор оценил вероятность четвертого боя Головкина с "Канело"
Вчера , 16:53
Профи-бокс
Джошуа принял решение по бою с Фьюри Джошуа принял решение по бою с Фьюри
Вчера , 16:31
Профи-бокс
Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба
Вчера , 15:47
Профи-бокс
Александру Усику предлагали деньги за сдачу боя Александру Усику предлагали деньги за сдачу боя
Вчера , 12:40
Профи-бокс
"Полный стадион в Казахстане". Елеусинов ответил на предложение непобежденного украинца "Полный стадион в Казахстане". Елеусинов ответил на предложение непобежденного украинца
Вчера , 12:03
Профи-бокс
25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута 25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута
Вчера , 09:15
Профи-бокс
Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году
Вчера , 07:41
Профи-бокс
Дацик оценил свою победу над Емельяненко Дацик оценил свою победу над Емельяненко
25 сентября, 22:18
Профи-бокс
Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом
25 сентября, 19:39
Профи-бокс
Непобежденного казахстанца Али Балоева сенсационно нокаутировали Непобежденного казахстанца Али Балоева сенсационно нокаутировали
25 сентября, 18:28
Профи-бокс
Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика
25 сентября, 17:27
Профи-бокс
Стала известна точная дата возвращения Каната Ислама после первого поражения в карьере Стала известна точная дата возвращения Каната Ислама после первого поражения в карьере
25 сентября, 12:57
Профи-бокс
Флойд Мейвезер жестко "отомстил" за нокаутированного телохранителя Флойд Мейвезер жестко "отомстил" за нокаутированного телохранителя
25 сентября, 12:32
Профи-бокс
Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии
25 сентября, 11:13
Профи-бокс
Димаш Кудайберген высказался о Головкине и его трилогии с "Канело" Димаш Кудайберген высказался о Головкине и его трилогии с "Канело"
25 сентября, 10:41
Профи-бокс
Нокаутом закончился титульный бой тяжеловесов в Англии Нокаутом закончился титульный бой тяжеловесов в Англии
25 сентября, 07:29
Профи-бокс
"Что-то я зазевался". Нокаутом завершился бой Александра Емельяненко "Что-то я зазевался". Нокаутом завершился бой Александра Емельяненко
24 сентября, 22:18
Профи-бокс
Мейвезер дал категоричный прогноз для популярного видеоблогера на бой с "Канело" Мейвезер дал категоричный прогноз для популярного видеоблогера на бой с "Канело"
24 сентября, 16:00
Профи-бокс
Названо условие для проведения боя Усик - "Канело" Названо условие для проведения боя Усик - "Канело"
24 сентября, 13:01
Профи-бокс
Казахстанский боксер узнал дату боя за пояс WBA Казахстанский боксер узнал дату боя за пояс WBA
24 сентября, 11:54
Профи-бокс
"Канело" начал переговоры о реванше с Биволом после победы над Головкиным "Канело" начал переговоры о реванше с Биволом после победы над Головкиным
24 сентября, 10:57
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительные формы Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительные формы
24 сентября, 08:12
Профи-бокс
Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA
23 сентября, 18:10
Профи-бокс
Тренер раскрыл правду о "Канело" и предупредил его перед реваншем Тренер раскрыл правду о "Канело" и предупредил его перед реваншем
23 сентября, 15:41
Профи-бокс
Конор отреагировал на вызов Мейвезера Конор отреагировал на вызов Мейвезера
23 сентября, 14:25
Профи-бокс
Эксперты не впечатлились победой "Канело" над Головкиным Эксперты не впечатлились победой "Канело" над Головкиным
23 сентября, 12:44
Профи-бокс
Мейвезер отреагировал на итоги боя "Канело" - Головкин - 3 Мейвезер отреагировал на итоги боя "Канело" - Головкин - 3

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus