Легенда казахстанского бокса вошел в Зал славы США

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Сегодня 14:15
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Легендарный казахстанский боксер Василий Жиров введен в Зал славы боевых искусств США. Об этом он сообщил у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

49-летний Жиров в любителях провел 217 боев, в которых одержал 207 побед при 10 поражениях.

Выигрывал золото Олимпийских игр в Атланте в 1996 году, обладатель Кубка Вэла Баркера-1996, также становился победителем чемпионата Азии-1995.

В 1997-м перешел в профи. Чемпион мира по версии IBF (1999-2003), интернациональный чемпион по версии WBС (1998), континентальный чемпион Америки по версии WBС (1999), чемпион Североамериканской боксерской организации по версии WBO (2003).

На профи-ринге выиграл 38 боев (32 из них нокаутом), потерпел три поражения при одной ничьей.

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Метки:
Жиров Василий
Новости
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