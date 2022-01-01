Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) превзошел достижения своего именитого соотечественника Хулио Сезара Чавеса-старшего. Такое мнение выразил легендарный панамский чемпион Роберто Дюран, сообщает VRINGE.com.

"Хулио Сезар уже и так легенда. Но и "Канело" легенда. Он покорил уже 4 дивизиона. А сколько весовых категорий покорил Чавес? Три! Так что если рассматривать их достижения с этой стороны, то "Канело" уже сейчас больше Чавеса.

Я рад за "Канело". Все, что он делает, это хорошо для бокса и для Мексики. Сейчас он вне конкуренции. А вот время Чавеса ушло. Он навсегда останется идолом. Но в Мексике появился новый идол. Нравится вам этот или нет, но это факт. Так что смиритесь с этим", - отметил Дюран.

Отметим, что Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, а Чавес выигрывал титулы лишь в трех дивизионах. В минувшем году "Канело" смог объединить все пояса во втором среднем весе, став "абсолютом". Также мексиканец выиграл номинации "Боец года" и "Бой года" по версии WBC.