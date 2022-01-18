Кункабаев станет чемпионом мира? Для этого ему нужно сделать важный выбор

Недавно казахстанца Камшыбека Кункабаева (4-0, 3 КО) включили в число тяжеловесов, способных завоевать титул чемпиона мира. У боксера хорошие перспективы. Правда, о чем-то конкретно пока рано говорить - он только начал свой путь. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Пока за спиной у Кункабаева четыре поединка на профи-ринге. В каждом из них он одержал победу. И уже успел завоевать титул. Он продвинулся по линии WBA, выиграв в Алматы и британца Стивена Уорда. Данный пояс позволит ему совершить прорыв в профи-боксе.

Главное, не засиживаться. При этом ему стоит определиться относительно своего будущего. Для конкретного успеха, не локального, а масштабного, необходима концентрация только на чем-нибудь одном. Для этого предстоит выбрать между профи-боксом и любительским.

В противном случае невозможно построить успешную карьеру. Это наглядно продемонстрировали несколько профи-боксеров, решивших побороться за медали на крупных мировых соревнованиях. Практически все попытки завершились полным фиаско.

Если Камшыбек хочет избежать подобного сценария, нужно отказаться от чего-то одного. Высоты в любителях он взял. Может, настало время заявить о себе в профи? У него все есть для этого: навыки, опыт, мастерство, перспективы.

Стоит попробовать себя. Только с одним пунктом - продвигаться в США. Локальные битвы еще ни одного казахстанца не привели к чему-то большому. Это все промежуточное и полностью закрывает горизонты. Только маленькие победы.

Так что нужно перебраться в США, продолжать свою карьеру именно там. Весовая категория позволяет выстрелить. Если у супертяжей обстановка плотная, то в дивизионе Камшыбека более спокойно и тихо. Есть несколько явных лидеров. Например, Майрис Бриедис.

В остальном зацепиться есть за что. И не за воздух, а за реальные пути реализации солидных целей. Остается дело за малым - решить текущие вопросы, сделать выбор, подобрать нужных людей, которые выведут его на уровень, и пахать.

Добавим, в декабре 2021 года Кункабаев завоевал титул WBA Gold в первом тяжелом весе. На Олимпиаде в Токио-2020 он выиграл бронзовую медаль.